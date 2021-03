Cambé apresenta saldo positivo de 318 empregos em janeiro de 2021

Em janeiro de 2021, Cambé apresentou um saldo positivo de 318 empregos, comparando as admissões e os desligamentos no período. Segundo os dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregos) nesta terça-feira (16), foram 993 admissões e 675 desligamentos. Cambé tem, no total, 22.240 pessoas em empregos formais.

Ainda segundo os dados do Caged, o setor que mais admitiu foi a indústria, com 353 admissões. Já o setor que mais teve desligamentos foi o do comércio, com 308. No geral, Cambé ficou com saldo positivo em todos os setores, exceto em serviços com um saldo negativo de cinco. Em relação ao crescimento, o setor com maior destaque foi o da construção, com uma variação relativa positiva de 4,95%. No total, Cambé teve um crescimento de 1,45% no primeiro mês do ano se comparado ao último mês de 2020. Nesse período, Cambé cresceu mais que o dobro do saldo do país – 0,66% – e mais que o saldo estadual, que foi de 0,89%.

“Mesmo com a pandemia e toda a crise econômica que ela gerou, Cambé conseguiu ter um saldo positivo na geração de empregos, o que mostra que nossa estratégia para amenizar os impactos na economia está no caminho certo”, disse o secretário Municipal do Trabalho de Cambé, José Aparecido Rolim.

O economista da Associação Comercial e Empresarial de Londrina (Acil), consultor e professor universitário, Marcos Rambalducci, destaca o saldo da indústria na cidade. “A indústria de transformação foi o setor que apresentou o resultado mais expressivo, representando 60% dos novos empregos, reforçando a vocação de Cambé para a manufatura e mostrando o quanto este setor é significativo no que se refere a seu papel para superar crises econômicas”, pontua. O economista ainda cita a construção e o comércio como bons exemplos. “Também associado à manufatura, a construção civil, que ficou em segundo lugar entre as atividades que alavancaram o crescimento do emprego formal na cidade, fechou com saldo positivo de 63 empregos com carteira assinada. Também me chama muita atenção o desempenho do comércio que, em um mês em que, tradicionalmente, são feitos muitos desligamentos, também trouxe números positivos e gerou mais de 60 postos de trabalho”, conclui.

Via: Assessoria de Imprensa