O município de Cambé já registra 60 casos confirmados de dengue desde o início do ano de acordo com as informações da Secretaria de Saúde desta última quinta-feira (6). O número aponta para pelo menos um caso confirmado por dia. Só na última semana foram 23. De agosto do ano passado até agora, as Unidades Básicas de Saúde notificaram 1.200 casos da doença.As ações da Secretaria tiveram início na última quarta-feira a partir do lançamento da campanha de combate ao mosquito. Além de convocar todos os representantes da sociedade civil para a formação de um comitê de enfrentamento, as UBSs, em parceria com a Secretaria de Educação, vão realizar reuniões nas escolas municipais para a conscientização e alerta aos pais e alunos. O mutirão de limpeza também está sendo realizado nas regiões onde o índice de infestação foi alto de acordo com o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypt (LIRAa). Até agora já foram atendidas as regiões do Jardim Santa Izabel, parte do Centro e também o Silvino. No total, foram retirados 18 caminhões de lixo nessas regiões. O Jardim Tupi foi atendido no último sábado e registrou 8 caminhões de lixo. As regiões do Novo Bandeirantes, Ecoville e Campos Verdes já receberam as orientações dos agentes de saúde e agora devem se preparar para o trabalho da coleta de lixo no sábado, dia 15.