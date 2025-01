Cambé brilha na Summer Cup de Handebol Master e se destaca no futsal e em premiações esportivas

0:00

O final de semana esportivo foi movimentado para as equipes de handebol e futsal de Cambé, com grandes conquistas e participações de destaque. Entre os dias 24 e 26 de janeiro, a cidade esteve representada na 6ª edição da Summer Cup de Handebol Master, realizada em Itapema, Santa Catarina. Já no futsal, a equipe Master 50+ venceu mais uma partida pela Copa Regional de Sabaúdia. Além disso, atletas e técnico do município serão premiados em evento esportivo no Paraná.

3º lugar na Summer Cup de Handebol Master

A equipe masculina Handebol Master 49+ de Cambé conquistou a terceira colocação no torneio, consolidando-se como uma das forças da modalidade. O evento reuniu equipes de diversas cidades e estados, promovendo a valorização do handebol master no Brasil.

No feminino, Cambé também teve representantes de destaque. As atletas Marli, Célia e Cleide participaram da competição jogando pela equipe curitibana Donos da Bola. Os resultados foram expressivos: Marli Barreto conquistou o 1º lugar nas categorias 50+ e 55+, jogando ao lado das atletas cambenses Célia e Cleide.

Premiações e Simpósio de Handebol

Além dos bons resultados na competição, atletas e técnico de Cambé terão um momento de reconhecimento. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a equipe masculina do município estará presente no Simpósio para Técnicos e Premiação dos Melhores do Ano, que será realizado em Umuarama, Paraná.

Entre os premiados estão os atletas Miguel (sub-14) e Jovan (sub-21), além do técnico Rodolfo Ciborgue, que foi campeão paranaense com a equipe e receberá uma homenagem no evento.

Goleada no Futsal Master 50+ e próximo desafio

A equipe de Futsal Master 50+ de Cambé também segue firme nas competições. Pela segunda rodada da Copa Regional de Sabaúdia, disputada na última terça-feira (28 de janeiro), o time de Cambé goleou Pitangueiras por 6 a 0.

O próximo compromisso será na sexta-feira, 31 de janeiro, às 19h30, quando Cambé enfrentará a equipe Os Madalus, de Sabaúdia. A expectativa é de mais um bom resultado na competição.

Calendário Esportivo de Cambé

📌 Handebol Master 49+

🏆 3º lugar – Summer Cup de Handebol Master (Itapema-SC)

📌 Copa Regional de Futsal Master 50+

⚽ Segunda rodada (28/01) – Cambé 6 x 0 Pitangueiras

⚽ Terceira rodada (31/01) – Madalozzo x Cambé, às 19h30, em Sabaúdia

Com esses resultados, Cambé segue se destacando no cenário esportivo e consolidando sua tradição em diferentes modalidades. O município continua incentivando o esporte e proporcionando oportunidades para atletas de diversas categorias.