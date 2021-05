Cambé cadastra maiores de 50 anos com comorbidades

Secretaria de Saúde também pede que quem tem 60 anos ou mais e ainda não se vacinou que também se cadastre

Seguindo a campanha de vacinação contra covid-19, a Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, abriu cadastro para pessoas com mais de 50 anos e que possuam alguma comorbidade para receber a primeira dose da vacina. O cadastramento é feito presencialmente nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS): Ana Rosa, Centro de Saúde, Cristal, Cambé II, Guarani, Novo Bandeirantes, São Paulo, Santo Amaro e Silvino, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 19h.

“Pedimos às pessoas que se enquadram nestes requisitos que façam o cadastramento. Precisamos saber quantas pessoas são para podermos planejar a vacinação de forma mais eficiente e ágil”, ressaltou Simone Lopes, Enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Cambé.

Podem se cadastrar pessoas com alguma das seguintes comorbidades: diabetes; doença pulmonar obstrutiva crônica; fibrose pulmonar; asma grave; pneumococonioses; hipertensão descompensada com uso de anti-hipertensivo; insuficiência cardíaca; hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; aneurisma; dissecções; hematomas da aorta ou outros grandes vasos; arritmias com importância clínica e/ou cardiopatia associada; cardiopatias congênitas em adultos; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; doença renal crônica estágio 3 ou mais e/ou síndrome nefrótica; imunossuprimidos; anemia falciforme; obesidade mórbida (IMC maior que 40); síndrome de down e cirrose hepática.

É necessário levar o CPF e o RG, comprovante de residência – deve ser morador de Cambé – dos últimos 60 dias, receita médica ou atestado médico que comprove alguma das comorbidades – dos últimos seis meses. A Secretaria de Saúde ainda ressalta que o cadastro pode ser feito pela própria pessoa ou por outra, desde que apresente todos os documentos.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, esse ainda é apenas um chamamento para o cadastro e, conforme o município for recebendo doses, as pessoas cadastradas vão ser informadas para procurar as Unidades Básicas de Saúde para se vacinarem. Nos próximos dias, a intenção é ir diminuindo a idade para o cadastro.

Acima de 60 anos

A Secretaria de Saúde também está cadastrando pessoas com 60 anos ou mais que não tomaram a primeira dose nos dias estipulados. O cadastramento também é feito presencialmente nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS): Ana Rosa, Centro de Saúde, Cristal, Cambé II, Guarani, Novo Bandeirantes, São Paulo, Santo Amaro e Silvino, às quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 19h.

