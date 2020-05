Cambé confirmou na tarde desta quinta-feira o décimo primeiro caso de Covid-19, segundo informações do Comité da Crise Covid-19, gerenciado pela Secretaria de Saúde de Cambé trata-se de um home de 41 anos, sem comorbidades, já recuperado.

Cambé tem 183 casos em monitoramento domiciliar, 08 casos aguardando resultado do exame, 654 casos descartados e 2 casos suspeitos internados no Hospital Universitário.

Casos em alto médica (recuperados) somam 05 casos, 01 internado na UTI do Hospital Universitário e 05 casos em isolamento domiciliar.

Paraná:

A Sesa divulgou o informe sobre pacientes do novo coronarvírus, no total são 1407 confirmações e 86 óbitos residentes do Estado. 915 já são considerados recuperados e estão liberados do isolamento.

Do total de óbitos de residentes no Estado, as quatro pessoas que morreram nas últimas 24 horas três residiam em Curitiba (dois homens com idade de 80 e 77 anos e uma mulher de 87 anos) e um homem em Foz do Iguaçu (com idade de 42 anos).

MUNICÍPIOS – 131 municípios paranaenses registram casos confirmados. As novas 77 confirmações estão em: Amaporã (1), Apucarana (1), Araucária (1), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Mourão (1), Cascavel (3), Cianorte (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (11), Fazenda Rio Grande (4), Foz do Iguaçu (3), Guarapuava (2), Guaratuba (1), Ivaí (1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (1), Maringá (1), Mirador (2), Morretes (1), Nova Londrina (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Isabel do Ivaí (1), São João do Caiuá (6), Telêmaco Borba (6), Três Barras do Paraná (1) e Umuarama (2).

FORA DO PARANÁ – São 16 confirmações de Codiv-19 e dois óbitos pela doença de residentes de outros estados.