Cambé começa a semana com temperatura mais baixa do ano até o momento, 7ºC

Esta segunda-feira (24) foi a manhã mais fria do ano. A temperatura mínima chegou a casa dos 7ºC. Segundo dados do Simepar, essa temperatura foi registrada entre às 5h e as 6h. Depois disso elas subiram um pouco e chegaram aos 10.6ºC. Mesmo assim, o dia deve ser de céu claro e poucas nuvens.

A massa de ar frio e seco que atua sobre o sul do país é a responsável por deixar o amanhecer gelado. A máxima, no período mais quente do dia, não deve passar dos 21ºC. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar deve variar entre 27% e 83%.

As temperaturas baixam duram esse começo de semana e nesta terça-feira (25) ela deve variar entre os 8ºC e os 23ºC. O dia deve ficar marcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora.