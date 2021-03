Cambé começa a vacinar idosos de 78 e 79 anos na próxima terça-feira

Cambé recebeu nesta quinta-feira (11) mais 730 doses da CoronaVac, vacina produzida pelo Instituto Butantan. O imunizante vai ser aplicado em idosos de 78 e 79 anos na próxima terça-feira (16), no modelo drive thru. A vacinação vai ser na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé). As senhas começam a ser distribuídas às 8h e a vacinação será das 9h às 13h.

“Com as doses recebidas hoje (quinta) nós estamos avançando para mais uma etapa da vacinação na próxima terça-feira (16), que é a dos idosos de 78 e 79 anos. Assim que recebermos mais doses, nós vamos ampliar essa faixa etária”, explica a secretária de Saúde, Adriane Bertan.

Nesta sexta-feira (12), será realizada também a vacinação dos profissionais da saúde que receberam a primeira dose da CoronaVac (Butantan) entre os dias 9 e 16 de fevereiro. A imunização vai ser realizada na Rodoviária de Cambé, a partir das 8h, e não serão distribuídas senhas. É obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação onde está anotada a primeira dose, e um documento com foto.

Até o momento, 3456 pessoas já receberam a primeira dose da vacina na cidade – 1898 profissionais da saúde e 1558 idosos. Além disso, 965 já tomaram a dose completa do imunizante, sendo 726 profissionais da saúde e 239 idosos. A vacinação de outros grupos ainda depende do repasse de novas doses da vacina pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal.

Via: Assessoria de Imprensa