Cambé começa a vacinar novos grupos contra a gripe

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, começou a vacinar nesta semana novos grupos populacionais contra a influenza, o vírus causador da gripe. Podem se vacinar pessoas dos seguintes grupos: com comorbidades; com deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; e forças armadas. A vacinação vai até o dia 19 de julho e quem ainda não tomou a dose da vacina pode receber agora. Nas duas primeiras etapas, Cambé vacinou 14551 pessoas.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, a vacinação contra a gripe vai contemplar pessoas com as seguintes comorbidades: doenças respiratórias crônicas; doenças cardíacas crônicas; doenças renais crônicas; doenças hepáticas crônicas; doenças neurológicas crônicas; diabetes; imunossuprimidos; transplantados – órgãos sólidos ou medula óssea –; e portadores de trissomias – síndromes.

Segundo Simone Lopes, enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, a vacinação vai continuar da mesma forma. “Quem estiver nesse grupo ou nos grupos das demais fases deve fazer o agendamento pelo telefone de qualquer Unidade Básica de Saúde – exceto do Cambé IV – da cidade. Nós priorizamos o agendamento para evitar qualquer tipo de aglomeração”, ressalta. Ainda de acordo com ela, todo ano são registrados óbitos por conta da gripe, principalmente de idosos, por isso a importância de tomar a vacina contra o vírus da influenza.

A enfermeira ainda pontua que Cambé apresenta uma cobertura vacinal de 37,6% contra a gripe: “esse valor está abaixo da expectativa, mas nós entendemos que a imunização contra a Covid-19 está acontecendo simultaneamente e a grande parte da população priorizou mais essa vacina”.

Ainda a respeito da Covid-19, ela ressalta que as pessoas devem esperar ao menos 15 dias entre a dose de uma vacina e a de outra, pois a resposta imunológica de cada imunizante exige um período de tempo. “Quem tomou hoje a vacina da gripe deve esperar duas semanas para tomar a da Covid-19 e vice-versa. Além disso, esse intervalo vale para qualquer outra vacina”, explica.

