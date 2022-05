Cambé conquista terceiro lugar por equipes no Paranaense de Taekwondo

Competindo em casa, Cambé conquistou o terceiro lugar por equipes pela categoria faixa colorida no Campeonato Paranaense de Taekwondo neste sábado (21/05) no Ginásio João de Deus Almeida. O município, que sediou a competição pela primeira vez, subiu ao pódio disputado por cerca de 50 equipes vindas de todas as regiões do Paraná.

Os atletas cambeenses também conquistaram o quinto lugar por equipes no ranking geral, que compreende todas as faixas (pretas e coloridas). Ao todo, foram dez medalhas de ouro conquistadas, 13 medalhas de prata e cinco de bronze.

O Campeonato recebeu o apoio da Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. O professor Daniel Mizokami, que dá aula nas turmas vinculadas à pasta, destaca que foi a primeira vez em que alguns atletas locais participaram de competições.

“Foi super importante esse campeonato ter ocorrido em Cambé. Ficamos dois anos parados durante a pandemia e, por conta disso, os alunos não sabiam como era participar de um campeonato. Muitos não tiveram a oportunidade”, comemora Mizokami.

Para a secretária de Esportes, Telma Gamba, o desempenho dos atletas foi motivo de orgulho para o município. “O resultado foi muito importante. Mas mais importante foi a participação dos nossos atletas. Eles puderam ter a experiência de disputar um campeonato paranaense. Mesmo que a maioria dos nossos atletas estejam na iniciação do Taekwondo, nós tivemos um resultado expressivo”.

Confira a Classificação:



CLASSIFICAÇÃO GERAL:

1° – Madureira Taekwondo (629)

2° – Roselee (337)

3° – Sales TKD (313)

4° – Academia Rodrigo Ferla (258)

5° – PMC Mizokami (234)

6° – Ass. Desportiva Taeguk (195)

7° – Academia Dfigth (191)

8° – Ass. Sudoeste (191)

9° – CT André Almeida (158)

10° – Ass. Silva TKD (145)

CLASSIFICAÇÃO COLORIDA:

1° – Madureira Taekwondo (319)

2° – Roselee (295)

3° – PMC Mizokami (145)

4° – Academia Rodrigo Ferla (119)

5° – Academia Dfight (118)

CLASSIFICAÇÃO SELETIVA:

1° – Madureira Taekwondo (153)

2° – Ass. Sudoeste (148)

3° – Academia Rodrigo Ferla (129)

4° – Equipe Juventus (65)

5° – CT André Almeida (51)