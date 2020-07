As técnicas são variadas, os tons também, mas o pedido mais registrado no Studio Daniela Pietsiaki é :iluminar! Seja apenas um ombré hair, técnica eu clereia a partir da metade do cabelo, ou ainda, o contour face, onde mechas específicas que contornam a face ( como a própria definição da técnica já diz) são descoloridas, o serviço mais procurado por Dani e sua equipe são: as mechas loiras, as luzes, é a busca pelo loiro perfeito!

Outro serviço muito buscado no Studio Daniela, é a progressiva não-agressiva! E por tamanha procura, Daniela Pietsiaki se especializou nessas técnicas que potencializam o visual de mulheres que querem iluminar, e também, precisam alisar o cabelo para que o seu dia a dia seja mais prático ,ou simplesmente, querem o cabelo mais liso por escolha estética.

De acordo com Dani, é possível, sim, clarear os fios e mantê-los liso. “Desde o surgimento de meu Studio, percebi que as maiores demandas das clientes eram: ficar loira e com o cabelo saudável,mas também, o alisamento dos fios, então, procurei as melhores especializações nas áreas”.

Pietsiaki, lembra também, que cada caso é um caso e que para chegar ao resultado almejado, é preciso a análise do cabelo e da saúde dos fios. “Sempre explico para minhas clientes que cada caso é um protocolo específico. Precisamos sempre analisar o cabelo pessoalmente e, então, propor as melhores técnicas para ela. Mas friso que é possível, sim, ter o cabelo alisado e claro”.

E quando Dani foi perguntada sobre tendências para os cabelos em 2020, ela logo esclareceu que, cada vez mais, estamos em um momento livre, onde as pessoas têm cada vez mais liberdade para adotar as técnicas, os tons e tratamentos que quiser para seu cabelo. “ Existem as técnicas mais buscadas sempre, por exemplo, a ballaiagem, está em alta ( técnicas em que mechas mais largas são descoloridas), mas o mercado de estética está dando espaço para as escolhas pessoais. Então, escolha o que acha que combinará com você e converse com o profissional de sua confiança. No Studio Daniela Pietsiaki, a análise não tem custo”.

Uma bela ideia conversar com especialistas, certo?!

