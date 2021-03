Cambé define calendário de vacinação para idosos de 71 a 74 anos

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, definiu a programação de vacinação contra Covid-19 para idosos com idade entre 71 e 74 anos a partir do último lote de doses recebidas pelo município. A vacinação seguirá no modelo drive thru em dois pontos da cidade: na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). A vacinação será das 9h às 13h e não há a necessidade de chegar antecipadamente aos locais, pois tem vacina para todos. É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e o comprovante de residência.

Nesta sexta-feira (26/03), serão imunizados idosos com 74 anos completos. No sábado (27/03), é a vez de quem tem 73. Na próxima terça-feira (30/03), serão vacinados idosos com 72 anos. Já na próxima quinta-feira (01/04), serão imunizadas as pessoas com 71 anos.

Na quarta (31/03), recebem a imunização os cuidadores de idosos. Eles serão vacinados no Centro Cultural de Cambé conforme agendamento prévio realizado no site da Prefeitura. “Estamos na expectativa de receber novas doses nos próximos dias para podermos ampliar as faixas de idade de vacinação. Nossas equipes estão se desdobrando para agilizarmos a aplicação das vacinas conforme elas chegam. Estamos vacinando uma média de 200 pessoas por hora nos dias de vacinação”, apontou a secretária de Saúde, Adriane Bertan. Na última terça-feira (23/03), foram vacinados 847 idosos nos dois pontos de vacinação de Cambé.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, esclareceu sobre o processo de vacinação. “Aos poucos o número de doses de vacinas que recebemos vai aumentando e vamos conseguindo ampliar a vacinação em nossa cidade. Precisamos esclarecer que existe um trâmite entre o anúncio do envio de vacinas por parte do governo estadual e a chegada delas aqui na Secretaria de Saúde de Cambé, o que leva alguns dias. Estamos aumentando a nossa equipe de profissionais que fazem a aplicação para podermos atender rapidamente essas novas faixas etárias, que são mais populosas e exigiram mais frentes de imunização. Mas quero deixar claro aos cambeenses que nossa prioridade é vacinar o mais rápido possível, dentro de nossa estrutura, a partir do momento que temos a vacina aqui em nosso município”, afirmou. Até o momento, foram aplicadas 7.084 doses de vacina contra covid-19 em Cambé, sendo 5.937 de primeira dose e 1.147 de segunda.