Cambé Deve Enfrentar Queda de Temperatura de 35ºC para 5ºC no Final de Semana

Após uma semana de altas temperaturas, com máximas de 35ºC, Cambé se prepara para uma drástica queda no termômetro. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), uma frente fria de origem polar deve atingir a região a partir deste sábado, 24 de agosto de 2024, trazendo uma queda brusca nas temperaturas, com mínimas previstas de 5ºC.

O fenômeno será precedido por chuvas intensas, que devem atingir a cidade no sábado, com um acumulado de aproximadamente 25 mm. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão para os próximos dias indica uma variação de temperatura entre 14ºC e 20ºC.

Essa frente fria marca o fim de uma semana de calor intenso em Cambé, e os moradores devem se preparar para a mudança repentina nas condições climáticas, que trará dias mais frios ao município.