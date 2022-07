Cambé é campeão geral no Wrestling nos Jogos Escolares Paranaenses

A equipe de Cambé foi campeã geral no Wrestling na categoria A, de 15 à 17 anos no masculino e feminino na fase final dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), disputados em Campo Mourão. Além disso, o município ficou em terceiro lugar na modalidade, na categoria B feminino de 12 à 14 anos. A competição foi realizada durante o último final de semana.

O treinador Marcelo Seiji Missaka conta que os Jogos Escolares Paraenses fazem parte dos eventos esportivos mais importantes do estado e valem vaga nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). “A participação é sempre muito importante e coloca os atletas em uma competição maior ainda, que são os Jogos Escolares Brasileiros, em Aracaju-SE”, detalha o treinador.

No total, três cambeenses se classificaram para os Jogos Escolares Brasileiros, que serão realizados no mês de setembro. Os atletas Maycon Guilherme Cabral, Naiara Azevedo e Beatriz Conceição irão representar o município nessa próxima etapa.

Missaka explica que no campeonato são somados os pontos de cada equipe para a colocação final dos municípios. “Somando os pontos das equipes, Cambé fez dois primeiro lugares na categoria feminina e foi campeã geral. Nas equipes masculinas, somando todos os pontos dos atletas que lutaram, Cambé também foi campeão geral”, finaliza.

O que é Wrestling:

Luta profissional é uma forma de luta, contendo uma mescla entre as artes cénicas e o Catch wrestling.