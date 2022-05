Cambé e Rolândia: Escolas públicas do Paraná recebem peça infantil sobre prevenção contra a Covid-19

O Coronavírus não acabou totalmente e a convivência com a Covid-19 continuará existindo nas próximas gerações. Por isso, sabendo como a ciência e pequenos hábitos são grandes aliados na prevenção desta e de outras doenças, o espetáculo “Ciência para uma Vida Melhor” levará a importante mensagem de conscientização às crianças e adolescentes de escolas municipais das cidades de Cambé e Rolândia, no interior do Paraná.

O projeto é idealizado e realizado pelo Diverte Teatro Viajante, que fará nos municípios 14 apresentações entre os dias 09 e 13 de maio. Por meio de lei federal de incentivo à cultura, as apresentações contam com o apoio do Ministério do Turismo e da Bayer — multinacional alemã com 157 anos de história e que hoje ocupa o lugar de uma das maiores empresas químicas farmacêuticas do mundo.

O espetáculo



Dois divertidos cientistas precisam se isolar em seu laboratório por causa de uma doença que se apoderou das rotinas das pessoas: a Covid-19. Durante a peça, eles iniciam um estudo sobre o vírus e, durante essa descoberta, os participantes começam a entender mais sobre a doença, quais são os sintomas e como se prevenir.

O espetáculo mostra para as crianças, além das medidas de prevenção de contágio do Coronavírus, como a ciência é uma grande aliada no combate à pandemia. “Tratar de uma questão séria de forma lúdica, leve, com uma linguagem simples e muita interação, faz com que o tema seja realmente compreendido pelas crianças”, explica o diretor do projeto, Júlio Martinez.



Serviço



Com o objetivo de ampliar a inclusão por meio da experiência artística, o Diverte Teatro Viajante realiza espetáculos que contam com acessibilidade para pessoas com deficiência.



Peça: “Ciência para uma Vida Melhor”



Cambé (PR)



Data: 09/05/2022

Horários: 10h e 13h

Local: Escola Municipal Santos Dumont

Endereço: R. Sílvio Trova, 32 – Jardim Rivieira



Data: 09/05/2022

Horários: 15h30

Local: Escola Municipal Pedro Tkotz

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, 187 – Parque Res. Manela

Data: 10/05/2022

Horários: 08h

Local: Escola Municipal Pedro Tkotz

Endereço: Rua Marechal Cândido Rondon, 187 – Parque Res. Manela

Data: 10/05/022

Horários: 10h30 e 13h

Local: Escola Municipal Roberto Conceição

Endereço: III – Rua Guaira, 91 – Jardim Ana Eliza

Data: 11/05/2022

Horários: 10h30, 13h e 15h30

Local: Escola Municipal Irmã Hilda Soares

Endereço: R. Mateus Leme, 919 – Jardim Bandeirantes



Rolândia (PR)



Data: 12/05/2022

Horários: 10h30, 13h e 14h

Local: Escola Municipal Parigot de Souza

Endereço: R. Nasturcio, 435 – Jardim Novo Horizonte



Data: 13/05/2022

Horários: 10h30 e 13h

Local: Escola São Fernando

Endereço: R. Francisco Ramos Pereira, 455 – Conj. Res. São Fernando



Sobre a Bayer Brasil



A Bayer chegou ao País em 1896, abrindo a primeira fábrica no Rio de Janeiro; Hoje, está presente em mais de 30 cidades, com 6.500 profissionais espalhados de norte a sul. O Brasil é o maior mercado da Bayer na América Latina e local de grandes descobertas na medicina, de novas tecnologias para o campo e de inovações que melhoram a qualidade de vida do brasileiro e contribuem para o desenvolvimento do país.



O Grupo está atento aos novos desafios da humanidade, cada vez mais coletivos e que não podem ser solucionados por atores isolados. Por isso, tem investido cada vez mais em modelos de negócios baseados em colaboração, por meio de suas três divisões e do seu primeiro hub de inovação aberta da América Latina, com parcerias relevantes para os negócios.



E para construir os próximos anos, mais que fortalecer sua voz, a Bayer quer ampliar sua escuta e entender cada vez melhor as expectativas da sociedade e as necessidades dos clientes: seja o agricultor, o médico, o paciente, o consumidor — e a sua gente, cada vez mais plural e diversa; quer estreitar laços, alinhar expectativas, promover o diálogo, aproximar sua comunicação e construir os próximos passos da empresa junto ao público. Porque Você e Bayer: é bom. Para saber mais, acessesite



Sobre o projeto Diverte Teatro Viajante



O Projeto consiste em levar o teatro para espaços alternativos como escolas, praças públicas, locais privados de acesso público, entre outros, tornando-os culturalmente aproveitáveis, desenvolvendo programas integrados que permitam o contato, a interação e a participação das crianças com representações ativas através do teatro infantil.



Como principais objetivos, o projeto visa contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais, com a realização de espetáculos gratuitos e de estrutura acessível em munícipios em todo o Brasil, a fim de possibilitar à população a incorporação de produtos artísticos em seu cotidiano.



O Projeto está em sua 6ª edição e já alcançou um público de mais de 225.000 pessoas percorrendo o Brasil de norte a sul, levando teatro para crianças que nunca tiveram a oportunidade de vivenciar essa experiência tão essencial para a formação do intelect