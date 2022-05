Cambé é sede do Paranaense de Taekwondo 

O Campeonato Paranaense de Taekwondo esta sendo realizado neste final de semana pela primeira vez em Cambé, no Ginásio João de Deus Almeida. A abertura foi realizada na manhã de sábado (21/05) às 8h30. Esta é a 40ª edição do evento e cerca de 100 atletas estão representando o município. O Campeonato conta com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

No campeonato estão sendo disputadas disputadas as categorias fraldinha, mirim, infantil, juvenil, cadete, adulto e máster e estima-se que cerca de 1200 pessoas farão parte do evento, com atletas de 90 cidades do Estado. Aqueles que já forem faixa preta irão competir por vagas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que disponibilizou um total de 56 vagas para atletas de diversas categorias.

O presidente da Federação Paranaense de Taekwondo (FPTKD), Ricardo Zimmer, conta que está animado para o evento e para a realização do campeonato no norte do Paraná. “É a primeira vez que ele é sediado aqui em Cambé e a Secretaria de Esportes nos deu um apoio total”, finaliza.

