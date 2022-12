A cidade de Cambé registrou saldo positivo na geração de empregos pelo décimo mês seguido em 2022. De acordo com os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta terça-feira (29), Cambé colocou 1.150 pessoas no mercado de trabalho e desligou 1.047 em outubro, ficando com um saldo positivo de 103 postos de trabalho preenchidos no mês. O crescimento na geração de empregos foi de 0,41% em relação ao mês anterior. Em 2022, a cidade acumula um saldo de 1.055 novas vagas de trabalho.

Em outubro, quatro setores contrataram mais do que demitiram, com destaque para o de Serviços e a Construção Civil, que ficaram com saldos de 89 e 53 empregos gerados no mês, respectivamente. Por outro lado, o Comércio Varejista ficou com um saldo negativo de 66 postos de trabalho. Outubro foi o segundo mês do ano em que a Agropecuária registrou saldo positivo, já que admitiu seis pessoas e desligou três.

No ano, o número de empregos gerados cresceu 4,41%; no total, são mais de 24.961 pessoas trabalhando formalmente na cidade. No mês, o resultado de Cambé foi superior ao registrado em cidades da região, como Ibiporã (-0,36%), Arapongas (-0,16%) e Apucarana (-0,14%), assim como no Paraná (0,36%) e no Brasil (0,37%).