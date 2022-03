Cambé ganha Companhia Independente da Polícia Militar

O governador Ratinho Junior assinou na data da ultima quarta-feira (30/03) o decreto 10.609 que em seu artigo segundo criou a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), transformando a 4ª Companhia que era vinculada ao 5º Batalhão de Londrina, em Companhia Independente.

A Cia Independente abrangera apenas município de Cambé, mas a questão é que proporciona melhorias de um modo geral, tanto no efetivo policial quanto na estrutura para oferecer condições ideais de trabalho aos policiais militares

Essa era uma briga antiga do atual prefeito de Cambé Conrado Scheller, que em 2009 durante o seu primeiro mandato de vereador já defendia que a cidade de Cambé necessitava de uma Companhia independente da Policia Militar, luta essa que se intensificou ao assumir o cargo de prefeito de Cambé.

De acordo com as informações, Cambé apresenta um policial militar para cada 1638 habitantes, totalizando 70 policiais na antiga 4ª Companhia para uma população de 107 mil cambeenses. Ainda segundo os dados, esse número é muito menor que o adequado, além da cidade contar com apenas 30% das viaturas em condições de uso, a criação da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar deve possibilitar uma melhora considerável no efetivo policial e na infraestrutura operacional.