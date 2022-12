Natal é época daquela tradicional decoração espalhada pela cidade, e em 2022 a haverá novidades. Toda a decoração natalina vai ser inaugurada na quinta-feira (01/12) e vai despertar o clima das festas de fim de ano nos cambeenses.

A casa do Papai Noel, que foi transferida do Calçadão para o Centro Cultural, não é a única mudança para este ano, já que o tão famoso e aguardado túnel de luzes de Cambé será maior e mais iluminado. Ele está sendo instalado em toda a extensão do segundo calçadão, no centro da cidade; já na primeira parte do calçadão, vão ser instalados cometas, estrelas e uma bola colorida de luzes. Estela Camata destaca que a ideia para este foi valorizar o calçadão da cidade, que é um dos principais marcos na região central da cidade. “Vai ser diferente de tudo que os cambeenses já viram em outros anos”, promete.

Neste ano, a Praça Getúlio Vargas também será decorada e receberá um letreiro com os dizeres ‘Eu amo o Natal de Cambé’ e luzes enfeitarão as árvores e postes da praça. A frente da Prefeitura de Cambé também vai receber uma decoração de Natal. Já no Centro Cultural, destinado à casa do Papai Noel, Camata ressalta que todo o espaço será ideal para fotos. “A gente teve a ideia de criar um espaço ‘instagramável‘, ou seja, mesmo que o Papai Noel não esteja ali, todo mundo vai poder tirar fotos e curtir esse clima natalino”, explica. Um árvore de luzes também será instalada na rotatória da Rua Belo Horizonte e na Rua Holanda com a Avenida Inglaterra.

Saindo da região central, o Parque Zezão e as rotatórias no Jardim Vitória, Cambé III, Santo Amaro, Ana Rosa e Novo Bandeirantes também vão receber um pinheiro de luzes.

A decoração de Natal vai ser iluminada por volta das 18h e fica ligada durante toda a noite, já que possui um sensor automático. “Nós esperamos que toda a população aproveite, já que é um momento do ano que todo mundo gosta”, finaliza a secretária.