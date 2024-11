Cambé Implanta Sistema Pioneiro de Reconhecimento Facial em Escola Municipal

0:00

A Escola Municipal Pe. Symphoriano Kopf, localizada no Jardim Santo Amaro, em Cambé, tornou-se a primeira instituição de ensino no Paraná a implementar um sistema de reconhecimento facial. A iniciativa busca aumentar a segurança dos estudantes e oferecer maior controle para os pais, que passam a ser informados em tempo real sobre a entrada e saída de seus filhos na escola.

O sistema funciona por meio de um aplicativo que notifica os responsáveis sempre que o estudante é identificado pelas câmeras instaladas na escola. De acordo com Caroline Castilho, mãe de um aluno, a ferramenta é prática e oferece tranquilidade aos pais. “É muito fácil de usar e já testei. Assim que meu filho passa pela câmera, recebo um alerta no celular. Isso dá mais segurança e controle sobre a pontualidade dele”, destacou.

Segurança e Tecnologia Avançadas

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, ressaltou a importância do projeto pioneiro para o município. “Unir tecnologia e segurança é essencial. Este projeto piloto será avaliado ao longo de um ano, mas não precisamos esperar esse prazo para pensar na expansão para outras escolas municipais. Estamos sempre debatendo melhorias tecnológicas para garantir a proteção de nossas crianças e a tranquilidade das famílias”, afirmou o prefeito.

A deputada federal Luísa Canziani, responsável por viabilizar a iniciativa em parceria com a empresa Gama, destacou que Cambé foi escolhida para o projeto piloto devido à sua gestão eficiente. “Esse sistema é mais um passo para transformar Cambé em referência no cuidado com suas crianças, integrando tecnologia e segurança em um modelo que poderá ser replicado em outras cidades do Paraná e do Brasil”, explicou a deputada.

Perspectivas de Expansão

De acordo com a secretária de Educação, Estela Camata, o sistema será avaliado durante o restante do ano letivo. “Nossa escola, que conta com 727 alunos, será um laboratório para verificarmos a eficácia do programa. Além disso, temos um totem na entrada da escola, equipado com câmeras conectadas à polícia militar e à secretaria de educação, garantindo ainda mais segurança no entorno escolar”, informou.

A previsão é de que, após os testes e ajustes necessários, o sistema seja ampliado para outras escolas municipais, atendendo a toda a rede de ensino. Cambé, mais uma vez, destaca-se como um modelo de inovação e segurança no estado do Paraná.