Cambé inaugura nova sede da delegacia

Foi inauguradas na manhã desta quinta-feira (28/01), a nova Delegacia de Cambé. Com o novo espaço, a carceragem de Cambé passa a ser de gestão plena do DEPEN, Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, e ficam em prédios separados.

Com isso, os policiais civis devem conseguir se dedicar a atividades relacionadas com a carreira de polícia judiciária como investigações, por exemplo.

A delegacia de Cambé fica à rua Andenor Vidotto, nº 77, no Jardim Maria Flora.