Cambé inicia vacinação de idosos acamados com idade entre 85 e 89 anos

Secretaria Municipal de Saúde de Cambé inicia nesta quarta-feira (24/02) à vacinação contra Covid-19 aos idosos acamados com idade entre 85 e 89 anos. A aplicação da vacina será feita pela equipe do Programa Saúde da Família da área de abrangência do domicílio do idoso, evitando a locomoção dele.

Segundo Bárbara Radigonda, enfermeira da Vigilância Epidemiológica de Cambé, serão vacinados aproximadamente 180 idosos com doses que não foram utilizadas na campanha para as pessoas com 90 anos ou mais. A cidade recebeu até o momento 2364 doses da vacina CoronaVac e 540 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca. Do total de vacinas recebidas, 550 haviam sido reservadas para pessoas acima dos 90 anos, 1592 destinadas para a primeira dose para profissionais da saúde e 762 reservadas para a segunda dose da imunização.

Até terça-feira (23/02), haviam sido vacinadas 1756 pessoas com a primeira dose e 240 com a segunda. As vacinas foram fornecidas através da Secretaria de Estado da Saúde. A imunização dos outros grupos constantes no Plano Estadual de Vacinação depende do envio de novos lotes de vacinas