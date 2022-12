É notícia boa que você quer? Então escuta essa! A Prefeitura de Cambé vai asfaltar e revitalizar três importantes vias da cidade. A obra vai abranger trechos da Rua Belo Horizonte, Rua Portugal e Rua ‘A’, na região do Conjunto Habitacional Euthymio Casaroto. Vão ser investidos mais de R$ 2,2 milhões em quase 10 mil m² de melhorias. A ordem de serviço para a execução da obra foi assinada na manhã da sexta-feira (02) e a expectativa é de que ela seja entregue ainda no primeiro semestre de 2023.

As melhorias vão acontecer em trechos da Rua Belo Horizonte, Rua Portugal e Rua ‘A’, a partir dos trechos que começam na Avenida José Bonifácio. Nesses locais, as vias são de paralelepípedos e não contam com galerias pluviais. O primeiro passo será retirada a camada de paralelepípedo das vias para que possam receber o nivelamento, compactação e a instalação das galerias. Após isso, será feio o meio-fio, o recape asfáltico (em CBUQ), a sinalização horizontal e vertical, a iluminação e as melhorias nas calçadas – com a colocação de piso tátil. No total, o município vai investir R$ 2.277.054,98.

O prefeito, Conrado Scheller, ressalta o fato de que Cambé está avançando cada vez mais. “Nós trazemos shows, decoramos a cidade para o Natal e também estamos dando o pontapé inicial em obras que vão trazer mais dignidade e conforto para a população cambeense. A nossa cidade vai ser um canteiro de obras nos próximos meses”, promete o prefeito.

José Antônio Bahls, secretário de Planejamento, destaca que o projeto engloba diversas melhorias nas. “É um benefício direto para a população. A Rua Belo Horizonte, por exemplo, é uma via estratégica para a mobilidade urbana da cidade, fazendo a ligação do centro de Cambé com a cidade de Rolândia – através da Avenida José Bonifácio”, explica. Bahls também ressalta que a instalação de galerias pluviais vai auxiliar na drenagem da via, evitando alagamentos em dias chuvosos.

Manoel Cícero dos Santos, secretário de Obras, explica que a obra também vai melhorar o tráfego de veículos, já que uma parte dos canteiros na Rua Belo Horizonte será retirada para fazer o alargamento da via. “Como essa região tem um fluxo alto de veículos de grande porte, isso vai ajudar muito na mobilidade urbana. Além disso, em dias de chuva, os moradores daquela região, principalmente do Casaroto, não vão precisar enfrentar mais problemas por conta do acúmulo de água nas ruas”, destaca.

Juliano Mateus, presidente de bairro do Jardim Casaroto, explica que essa é uma solicitação antiga dos moradores da região. “Eu agradeço a todo mundo que está lutando pela nossa cidade. Em dias de chuva, a via fica muito ruim, então a obra vai possibilitar um novo acesso para quem mora nos bairros que ficam na região”, esclarece. Ele também cita que a região concentra muitas empresas e, por conta disso, o fluxo de caminhões e máquinas é alto e precisa de uma via adequada para trafegar.