Cambé já revitalizou mais de 55 mil m² de vias nos três primeiros meses de 2021

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria de Obras e da Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec), já revitalizou 50.016,41 mil m² de recapeamento em micro-revestimento nas vias da cidade, de janeiro até março de 2021. Segundo informações da Secretaria de Obras, esse material é utilizado em vias de tráfego mais leve e que estão com a base em boas condições. As vias do Jardim Vitória, Conjunto Habitacional Pioneiros (Cambé V), Conjunto Habitacional José dos Santos Rocha e o Parque Residencial Manela foram revitalizadas com o micro-revestimento.

De janeiro até março deste ano também foram feitos 1.824 m² de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), mais conhecido como tapa buraco. Esse material é utilizado em vias de tráfego mais pesado, como avenidas, ou que apresentem imperfeições. Segundo Manoel Cícero dos Santos, secretário de Obras do município, essas melhorias garantem uma vida útil maior a vias. “Além disso, melhoram o tráfego, pois eram locais que já necessitavam de manutenção”, ressalta. Algumas das vias que foram recapeadas em CBUQ são: a Rua Rio Paraná, Rua Rio Iguaçu, Rua Holanda, Rua Espanha e a Avenida Brasil.

Também foram feitos mais de 4 mil m² de recapeamento com o Tratamento Triplo Superficial e em Recomposição de Base para Pavimentação, totalizando 55.938,41 m² de recapeamento asfáltico de janeiro a março de 2021. Junto ao trabalho de recapeamento, também é feito a sinalização viária horizontal. Até março, mais de 3 mil m² de pinturas de faixa já tinham sido feitos, principalmente nas vias que foram recapeadas.