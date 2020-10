Cambé pode ter mais um recorde de temperatura nesta terça-feira (06). Segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná, por volta das 16h, a máxima pode chegar aos 40ºC. Caso isso ocorra, será a temperatura mais alta registrada na cidade.

As medições no Iapar, Instituto Agronômico do Paraná, começaram em 1976. Desde então as temperaturas mais altas registradas tinham sido em novembro de 1985, com 39,2ºC e na última quarta-feira (30), quando alcançou os 39,3ºC, sendo até hoje, o dia mais quente da história de Cambé.

Segundo a meteorologista Heverly Moraes, desde a semana passada, estamos sob o uma bolha de ar quente que está sob a região e várias outras do País. “Isso provoca essas temperaturas altas e também por conta da falta de chuva”, explicou.

A última chuva significativa em Cambé foi dia 20 de agosto. Depois disso, houve dois episódios de chuvas fracas. A média histórica de chuva no mês de setembro é de 115 milímetros, mas em 2020 choveu apenas 12mm. Outubro ainda não registrou chuva.