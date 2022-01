Cambé / PR vai ganhar loja da 4ª maior rede de varejo farmacêutico do Brasil

Cambé foi escolhida para a abertura de uma filial da Rede de Farmácias São João. A loja começa a receber o público a partir das 09h da quarta-feira (02/02), na Av. Parigot de Souza, nº 31, Distrito Chácara Manella. Os clientes poderão contar com ofertas especiais de inauguração e com diferenciais em serviços farmacêuticos.

A São João é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil, a maior do Sul. Atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, somando hoje mais de 900 lojas presentes em mais 200 cidades. Possui distribuidora própria, comprando diretamente da indústria em grande quantidade, com preços mais competitivos. A Rede oferece ainda benefícios como um crediário próprio, o Crédito Fácil São João, que facilita aos clientes parcelarem as compras em até 6x. Ainda, em todas as lojas, o cliente ganha acesso ao Wi-Fi grátis.

Com o avanço da pandemia, nos dois últimos anos foram investidos ainda mais em capacitação profissional e inovação nas lojas, que vão além de medicamentos e dermocosméticos. Hoje em dia é possível encontrar produtos de beleza, conveniência e até linha pet e bazar dentro das filiais.

A população poderá contar com uma loja ampla e moderna que oferece a comodidade de estacionamento exclusivo e tele entrega. Além, com as salas para atendimento farmacêutico, serviços serão oferecidos com toda segurança e muita agilidade na Farmácias São João. Desde de verificação de pressão arterial, teste de glicemia até demais aplicações de injetáveis. A nova filial oferecerá também os testes rápidos para detecção da covid-19, tão necessários nesse momento.

Na quarta-feira, abertura da loja, os primeiros duzentos clientes que realizarem compras acima de R$ 100,00 ganham na hora R$ 25,00 em cash back, um bônus de inauguração, em que o cliente leva parte do seu dinheiro de volta. Também, realizando as compras no dia da inauguração loja é possível garantir as ótimas promoções e participar de uma ação em parceria com o Lar Santo Antonio, quando 50% das vendas do dia 02 de fevereiro serão doados ao Lar.

Farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.