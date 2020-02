Com o início da campanha de vacinação contra o sarampo a Secretaria de Saúde realiza o dia D da vacinação neste sábado, dia 15. Todas as Unidades Básicas de Saúde do município estarão aplicando a dose na população das 8h às 17h. Nos outros dias, a vacinação permanece nos postos de saúde até o dia 13 de março no horário normal de atendimento, das 8h às 18h30. O grupo prioritário para a vacinação são os jovens adultos de 20 à 29 anos. A aplicação da dose para essa faixa etária é obrigatória, independente do histórico vacinal. A vacina também será aplicada para uma faixa etária maior, dos 5 aos 59 anos, mediante à apresentação da carteirinha de vacinação. As únicas contraindicações são para gestantes e pessoas acometidas por deficiências imunológicas. De acordo com Kécia Costa, do departamento de epidemiologia da cidade, a alerta fica para os 831 casos de sarampo já confirmados no Paraná desde setembro, número divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a Sesa. Cambé tem hoje 2 suspeitas em investigação. “Com o aumento dos números, tomar a vacina é a única forma de prevenção para evitar uma epidemia semelhante a que o estado de São Paulo viveu no ano passado”, explica.