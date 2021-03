Cambé recebe doação de respirador mecânico

A Prefeitura de Cambé recebeu a doação de um respirador mecânico, que será utilizado na Unidade de Pronto Atendimento 24h da cidade. A Pado, tradicional indústria cambeense fez a doação de dois aparelhos, sendo que este ficou em Cambé e o outro será destinado ao hospital de referência em covid-19 na região, o Hospital Universitário (HU) de Londrina.

A doação faz parte de uma parceria do governo do Estado com empresas privadas, que vem sendo muito importante para a abertura de novos leitos para receber pacientes com covid-19.

“É uma força conjunta entre município, empresas e o governo estadual para tentarmos ampliar as estruturas de atendimento e salvar vidas”, apontou Scheller, ressaltando que outras empresas da região podem participar desta parceria com doações.

Na semana passada, Cambé já havia comprado outros dois respiradores para reforçar o atendimento na cidade.

