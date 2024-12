Cambé recebe o Papai Noel nesta quinta-feira, dia 05 de dezembro

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

O Bom Velhinho está para chegar na cidade, o evento oficial acontece no próximo dia cinco(quinta-feira), a partir das 20h30, no Centro Cultural! A bela notícia foi dada pela Prefeitura de Cambé juntamente com a Associação Empresarial de Cambé-ACIC. A chegada e permanência do Papai Noel no município é uma ação realizada em parceria entre Prefeitura e ACIC, e leva leva encantoe sorridos às crianças que esperam pelo encontro com o famoso Noel!

Segundo o presidente da ACIC David Garcia, a chegada do Papai Noel será um evento especial, voltado à família e de grande movimento. “A expectativa da ACIC é muito grande pra esse ano, já que o comércio terá horário estendido, ficará aberto até às 22h, desde o dia 05 de dezembro, chegada oficial do Papai Noel”.

Já de acordo com a secretária municipal de educação e cultura, Estela Camata, as crianças ficarão encantadas com a presença do Papai Noel. “Estamos focados e preparando um espaço muito especial para nosso querido velhinho, onde receberá nossas crianças, pais e todos que amam esse momento especial. É um evento planejado desde o primeiro semestre do ano, pois toda a estrutura tem que ser licitada e são processos demorados, mas tudo caminhou bem e nossa cidade ficará linda para viver o: Cambé Luz”.

E como acontece anualmente, o Papai Noel percorre um itinerário até chegar ao Centro Cultural de Cambé. Neste ano, a carreata acontece da seguinte forma: iniciará na fábrica da Refriko, na Rua Adelino Bianchini, e passará por vias das regiões do Santo Amaro, Castelo Branco, Silvino, Montecatini, Tupi, Ana Rosa e Centro.

E ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a chegada na Casa do Papai Noel, localizada no Centro Cultural, está marcada para às 20h30. E ainda, contará com a apresentação da Oppera Big Brass Band.

A caravana do Papai Noel é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial e Industrial de Cambé (ACIC) e a Refriko.

ATENDIMENTO DO PAPAI NOEL ÀS CRIANÇAS E FAMÍLIAS:

De acordo com a Prefeitura, O Papai Noel receberá as crianças, jovens e adultos na Casa do Papai Noel, já a partir desta quinta-feira,dia 05,e segue até o dia 23 de dezembro. O atendimento durante a semana está marcado das 19h às 22h. Já aos finais de semana, será das 19h às 21h.

Gostou da matéria? Continue nos acompanhando: @belamanchete .