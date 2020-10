O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nesta quinta-feira (15) a liberação de um investimento de R$ 5.413.866,96 para pavimentação nova em Cambé, no Norte do Estado. O contrato de financiamento está dividido em três lotes e envolve 17 ruas de diversos bairros do município de 106 mil habitantes.

O governador destacou que os investimentos são importantes para potencializar os investimentos privados na cidade. “Cambé tem um investimento importante do Grupo Muffato e de uma empresa de laboratório médico. Essas pavimentações vão ajudar o parque industrial da cidade”, afirmou. “Estamos trabalhando para o eixo industrial do Paraná se voltar para o Interior, saindo da Capital, com capacidade para gerar mais empregos e desenvolvimento urbano”.

Esse investimento é a primeira parte de um pacote de crédito de R$ 8 milhões para Cambé. As ruas escolhidas nessa etapa são estratégicas para indústrias e para o transporte público, inclusive na região do futuro viaduto Bratislava.

“Estamos falando em melhorar a movimentação dos trabalhadores e do transporte pesado. É um investimento para garantir a segurança da nossa população”, afirmou o prefeito Zé do Carmo. “Não é simplesmente recapear para embelezamento. São vias estruturais para apoiar os parques industriais”, acrescentou.

Os recursos foram liberados pelo Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada pela Fomento Paraná e pelo Paranacidade, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas. Apenas essa pasta já implementou 977 obras de pavimentação em todo o Estado desde o começo de 2019, com aporte de mais de R$ 1 bilhão entre fundo perdido e financiamento.

“Estamos investindo em infraestrutura urbana nos municípios. Esse trabalho é desenvolvido em parceria com as prefeituras para potencializar as nossas cidades. Cambé é um polo industrial importante do Norte. Essas revitalizações vão desenvolver ainda mais a região”, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega.

BRATISLAVA – Há vinte dias o governador Ratinho Junior também assinou a ordem de serviço para início da construção do viaduto Bratislava, antiga reivindicação da população da região de Cambé. O investimento por parte do Governo do Estado é de R$ 13,5 milhões e a previsão para a finalização da obra é de 12 meses.

O viaduto Bratislava será erguido no km 163 da BR-369, na interseção da Avenida Brasil com a estrada Bratislava. O trecho integra o Contorno Sul de Cambé e, de um lado, dá acesso à região central e ao terminal rodoviário, e do outro para o Jardim Bratislava, região com mais de 5 mil habitantes.

A construção do viaduto representa ainda maior mobilidade e segurança no trânsito. O local possui tráfego intenso por ser ligação entre Cambé e Londrina. Além disso, trata-se da rota principal para o trecho Londrina – Maringá, atendendo também a população de cidades próximas como Rolândia, Arapongas e Ibiporã.

PRESENÇAS – Estiveram presentes na assinatura os secretários de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; e da Saúde, Beto Preto; o controlador-geral do Estado, Raul Siqueira; o diretor-presidente da Compagás, Rafael Lamastra; os deputados estaduais Cobra Repórter e Tercílio Turini; o prefeito de Sabáudia, Hugo Manueira, representando a Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar); e a coordenadora regional da Casa Civil em Londrina, Sandra Moya.

BOX

Confira as ruas que receberão pavimento novo

L1 – Rua Belo Horizonte, entre Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Pará;

L1 – Rua Espanha, entre a Rua Pará e a Av. Inglaterra;

L1 – Av. Brasil, entre a Rua São Salvador e a Rua “01”;

L1 – Rua França, entre a Rua Pará e a Av. Roberto Conceição;

L1 – Rua Dinamarca, entre a Rua França e a Av. Inglaterra;

L1 – Rua Pres. Kennedy, entre a Av. Canadá e a Rua Estados Unidos.

L2 – Rua Xavantes, entre a Rua Curitiba e a Av. Antonio Raminelli;

L2 – Rua Hermes da Fonseca, entre a marginal da PR-445 e a Rua Floriano Bento Viana;

L2 – Rua Barão do Cerro Azul, entre a Rua Hermes da Fonseca e a Rua Pedro Ferracioli;

L2 – Rua Francisco Delgado Sanches, entre a Rua Caçadores e a Rua Fazenda Santa Cândida;

L2 – Rua Beija Flor, entre a rotatória da Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Gralha Azul;

L2 – Rua Rubi, entre a Rua Salmos e a Rua Coral;

L2 – Rua Salmos, entre a rotatória da Av. Cantares e a Rua Rubi;

L2 – Rua Caçadores, entre a Av. Francisco Delgado Sanches e a Rua Profª Mariana Silvério Muniz.

L3 – Rua Paraná, entre a Rua Rio Tocantins e a Rua Rio Piquiri;

L3 – Avenida Roberto Conceição, entre a Rua São José e a Av. Inglaterra (lado direito, sentido Centro);

L3 – Avenida Roberto Conceição, entre A Rua Carlos Sawade e A Rua dos Emigrantes (lado direito, sentido BR).

Agência Estadual de Notícias