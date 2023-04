Cambé se une em oração em homenagem às vítimas da chacina de Santa Catarina

Na manhã desta quinta-feira (06/04), a cidade de Cambé parou para prestar homenagem às crianças mortas na chacina de Santa Catarina.

Um Ato Ecumênico de Oração foi realizado na Praça Getúlio Vargas, reunindo mais de 300 pessoas. O evento contou com a presença do prefeito de Cambé, Conrado Scheller, e vereadores da cidade. As orações foram feitas pelos Padre Augustin Mukamba e Pastor Jaques, representando as igrejas católica e evangélica, respectivamente. Durante o ato, as vítimas da tragédia foram lembradas e homenageadas.

As crianças mortas deixaram suas famílias em luto e toda a nação brasileira chocada. O prefeito Conrado Scheller afirmou que o ato representa a união da cidade em um momento de tristeza e dor. “Cambé se une em oração para pedir a Deus que conforte as famílias das vítimas e traga paz ao nosso país.

É um momento de solidariedade e reflexão”, disse o prefeito. Os participantes do evento também aproveitaram para pedir por mais segurança e proteção às crianças e jovens, além de um país mais justo e igualitário. O Ato Ecumênico de Oração em prol de Cambé e das crianças mortas na chacina de Santa Catarina mostrou a força da união em tempos difíceis e a importância da fé e da solidariedade para superar momentos de dor e tristeza.