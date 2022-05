Cambé sedia Campeonato de Golfe Aberto e tem representante vencedor

Mais de 100 atletas participaram do 27ª Campeonato de Golfe Aberto do Norte do Paraná no último fim de semana em Cambé. A etapa conta pontos para o ranking da modalidade a nível estadual da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe.

O morador de Cambé, Ricardo Correia, conquistou o primeiro lugar na categoria masculina. Alice Ito, que também reside no município, foi a vice-líder da categoria feminina.

O evento é sediado desde sua primeira edição no campo do Londrina Golf Club, situado no Distrito do Bratislava, em Cambé.

De acordo com a professora Josiane Botti, que participou da organização, esse ano foi marcado por um recorde de inscritos. “Foram 130 competidores, que é o número máximo comportado pelo campo. São pessoas de várias idades integrando desde a categoria juvenil até a sênior. Havia um senhor de 90 anos e uma criança de cinco [anos]. O golfe é bem democrático nesse aspecto”, diz ela.

O golfe é uma modalidade esportiva jogada em espaços abertos. O objetivo é arremessar a bola com um taco para que ela caia nos buracos espalhados pelo campo.