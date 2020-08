A temperatura mínima registrada durante a madrugada deste sábado em Cambé chegou a 4.3°C, por volta das 5h30. Isso é o que aponta o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar. Por conta do ar gelado e do vento, a sensação térmica chegou a 3ºC. Por volta das 7h, a temperatura caiu ainda mais e chegou aos 4°C. Depois ela subiu um pouco e alcançou os 7.2˚C.

A máxima não deve passar dos 18˚C. E em todo o fim de semana não deve ser maior que os 21˚C. Mas a previsão é de céu claro e aberto e sol. Não deve chover. A umidade relativa do ar deve variar entre os 46 e os 92%.

A queda brusca nos termômetros é causada por uma massa de ar frio que está presente sobre o estado. As temperaturas abaixo dos 10°C foram registradas em todo o Paraná neste sábado. Na maior parte do Estado há presença de pouca nebulosidade, situação que favorece o declínio acentuado das temperaturas. No leste e em parte do norte ainda há presença de nuvens baixas. A temperatura mais baixa foi registrada em General Carneiro: -5,7°C.