Cambé terá chuva contínua até 09 de Fevereiro segundo o Simepar

Cambé terá clima ameno e chuvoso até o próximo dia 09 segundo a previsão do tempo do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). De acordo com a meteorologia, a cidade terá dias com chuvas constantes durante o restante do mês de janeiro e ainda nos primeiros dias do mês de fevereiro.

A previsão do Simepar é que, nos próximos 15 dias, Cambé tenha mínimas na casa dos 20ºC e máximas na casa dos 27ºC, com precipitação média acumulada (chuva acumulada) de cerca de 9 milímetros.

Durante toda essa semana, por exemplo, são previstos dias nublados com pancadas de chuva a qualquer hora do dia.