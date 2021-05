Cambé terá mais três unidades do programa Meu Campinho

O governador Ratinho Junior aproveitou a passagem por Cambé para anunciar também a instalação de mais três unidades do projeto Meu Campinho na cidade. De acordo com o governo do Estado, o projeto beneficia populações, em especial, jovens e adolescentes, de bairros carentes e é instalado, preferencialmente próximo a escolas. Os equipamentos oferecidos incluem quadra com grama sintética e outros equipamentos esportivos e para o lazer de crianças, adultos e idosos. Em Cambé, uma das unidades será erguida no Jardim Novo Bandeirantes, outra no Jardim Ana Elisa e a terceira no Residencial Ana Rosa.

“Estamos fazendo no Paraná inteiro para colocar os filhos dos paranaenses para jogar bola, incentivando a juventude à prática esportiva, transformando-os em cidadãos saudáveis, de bem”, disse o governador.

Para o prefeito Conrado Scheller, o incentivo ao esporte entre as crianças é fundamental para a comunidade e para as famílias cambeenses. “O esporte é saúde, esporte é cidadania, só ensina coisas boas e proporcionar uma estrutura como essas em nossos bairros faz uma grande diferença para essas crianças e para a comunidade local”, afirmou o prefeito.

Também foi anunciada, no mesmo evento, a autorização para licitação na compra de equipamentos mobiliários no valor de R$ 94,5 mil. Os investimentos são a fundo perdido, por transferência voluntária da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas.

Saúde

O Governo do Paraná vai destinar R$ 2,44 milhões para ampliar o atendimento à saúde de Cambé, na Região Norte. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta quinta-feira (13) em agenda na cidade.

As ações em saúde contemplam a reforma da Santa Casa da cidade, no valor de R$ 1,44 milhão, e a ampliação da Unidade de Saúde da Família, que abrigará também um serviço de pronto atendimento, com investimento de R$ 1 milhão.

“São atos fundamentais para a saúde. A Santa Casa de Cambé, por exemplo, tem mais de 50 anos e precisava de uma recuperação. Ficará mais moderna e melhorará a qualidade do atendimento oferecido ao cidadão”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Conrado Scheller comemorou o anúncio. “Salvar vidas é nossa prioridade e isso se faz com investimento na saúde”, afirmou o prefeito.

