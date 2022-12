O ano de 2023 ainda nem começou e já tem mudança a caminho! A Prefeitura de Cambé vai contar com duas novas pastas: a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e a Secretaria de Fiscalização Urbana. A mudança vai permitir que os dois atuais departamentos possam desenvolver novos projetos, garantindo mais autonomia administrativa e financeira.

A criação das Secretarias de Segurança Pública e Trânsito e Fiscalização Urbana foi aprovada em votação na Câmara dos Vereadores no dia 19 e sancionada no dia seguinte. O prefeito Conrado Scheller explica que a mudança não vai trazer mais gastos ao município, já que outras duas pastas foram realocadas: a Secretaria de Cultura foi incorporada pela Educação e a Ouvidoria vai fazer parte da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito.

“Nós temos uma cidade com quase 110 mil habitantes que não tem uma organização do trânsito. O nosso objetivo é melhorar a mobilidade urbana e para isso precisamos ter uma estrutura adequada para estudar as vias e o trânsito da cidade”, explica. Scheller também ressalta que o atual concurso público prevê a contratação de novos agentes de trânsito, que vão ampliar o serviço ofertado pela pasta. “Em relação a segurança pública, ela é um dever de todo mundo. Vamos avaliar os níveis de violência, quais regiões estão carentes de policiamento e agir em cima disso”, promete o prefeito.

Em relação a nova Secretaria de Fiscalização Urbana, Conrado Scheller ressalta que a prefeitura recebe muitas reclamações a respeito do uso indevido de calçadas e de som alto por parte da população. “Nós precisamos de uma estrutura para atender essas solicitações, primeiro de forma amigável e, caso não seja possível, de maneira punitiva”, afirma. Hoje, tanto o trânsito quanto a postura são departamentos. “Como eles não têm total autonomia, acabam agindo nas consequências e não nas causas, então precisamos inverter essa lógica e agir direto no causador do problema”, finaliza o prefeito.

Frederico Ferreira, secretário de Governo, destaca que a nova Secretaria de Segurança Pública e Trânsito vai ser responsável por elaborar e coordenar programas de segurança, como a conservação de equipamentos públicos, monitoramento com câmeras de vigilância e melhorias na infraestrutura, educação, sinalização e fiscalização do trânsito.

A pessoa que vai ser responsável pela pasta deve ser escolhida nos próximos dias. “Nós queremos que ela tenha experiência tanto na área de segurança quanto de trânsito. Ela precisa ser qualificada nos dois, já que isso vai abrir novas possibilidades de trabalho”, explica Frederico Ferreira. De acordo com ele, a meta é fazer com que a população tenha mais segurança: “tanto nas praças e parques quanto nas ruas, diminuindo também o número de acidentes”.