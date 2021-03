Cambé vacina 377 idosos de 85 a 89 anos

Nesta terça-feira (02/03), 377 idosos com idade de 85 a 89 anos foram vacinados em Cambé. A vacinação foi realizada em formato de drive-thru em dois pontos da cidade: no Terminal Rodoviário (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). A vacina também foi aplicada em idosos com mais de 90 anos e que por algum motivo ainda não receberam a primeira dose do imunizante. Até às 12h, 360 idosos – dos 700 da cidade, segundo dados do IBGE – dessa faixa etária já tinham sido vacinados.

“A opção pelo drive-thru é para evitarmos a aglomeração desse público, que é grupo de risco, e faz também com que eles não precisem se deslocar a pé. Na medida em que for mudando a faixa etária a ser imunizada, a gente terá que pensar em um novo formato porque a fila será muito grande”, apontou o prefeito Conrado Scheller.

A enfermeira da Secretaria de Saúde Ana Carolina Stutz, explica que desde a segunda-feira (01/03) está acontecendo também a vacinação de idosos acamados com idade entre 80 e 89 anos. Ela ainda esclarece que quatro grupos do Programa Saúde da Família estão vacinando esses idosos em casa. “Quem fez a lista desses idosos acamados foram as Unidade Básicas de Saúde do município”, pontua a enfermeira. Stutz ainda ressalta que até segunda-feira (01/03), 92 idosos acamados entre 80 e 89 anos já tinham sido vacinados em suas casas. “Para esses idosos a vacinação vai continuar pelo resto da semana”, explica. Ainda segundo o IBGE, Cambé tem 537 idosos acamados nessa faixa etária.

Ana Carolina Stutz ainda ressalta que para os idosos entre 85 e 89 anos que não se vacinaram na terça-feira vão conseguir se vacinar durante a semana. “Eles vão poder, sim, se vacinar, mas nós precisamos de um balanço de quantos já receberam a dose para depois organizarmos o restante dos idosos que por algum motivo não se vacinaram na terça”, explica.

A vacinação para idosos de 80 a 85 anos – não acamados – ainda depende do repasse de mais doses da vacina por parte do Governo do Estado e do Governo Federal, assim como a de outros grupos. Em caso de dúvidas sobre a vacinação é só ligar no no Disque COVID (3174-0512).