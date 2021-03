Cambe vacina em um dia 623 idosos entre 78 e 79 anos

Cambé vacinou nesta terça-feira (16) mais 623 idosos com idades entre 78 e 79 anos. A vacinação foi por meio de drive thru na Rodoviária de Cambé. Segundo Adriane Bertan, secretária de Saúde, a vacinação foi tranquila. “Tudo ocorreu dentro da normalidade e do esperado. Nós conseguimos vacinar cerca de 200 idosos a cada hora”, ressalta. Segundo a secretária, a ação foi finalizada às 13h.

Bertan ainda esclarece que, conforme Cambé vai recebendo novas doses, a ideia é ampliar a faixa etária, o que também influencia no planejamento da operação de vacinação para evitar demoras e aglomerações. “À medida que a idade vai diminuindo, a quantidade de pessoas também vai aumentando. Nós vamos traçar as estratégias na medida em que formos recebendo mais doses”, explica. A secretária de Saúde ainda ressalta que Cambé está no caminho certo da vacinação. “Estamos analisando a cada ação os pontos a serem melhorados”.

Até segunda-feira (15), 4042 pessoas já tinham recebido a primeira dose do imunizante – 2133 idosos e 1909 profissionais da saúde – e 1137 pessoas já receberam a dose complementar – 806 profissionais da saúde e 301 idosos. A vacinação de outros grupos ainda depende do repasse de novas doses da vacina pelo Governo do Estado e Governo Federal.

Via: Assessoria de Imprensa