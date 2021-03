Cambé vacina mais 552 idosos nesta sexta-feira

Cambé continua a vacinação contra à Covid-19 dos idosos da cidade. Nesta sexta-feira (26) foram vacinados mais 552 idosos com 74 anos ou mais. A vacinação aconteceu no modelo de drive thru em dois pontos da cidade: na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco).

A enfermeira da Secretaria de Saúde, Ana Caroline Stutz, explica que, até o momento, a vacinação está acontecendo sem nenhuma intercorrência. Ela ainda ressalta que a vacinação dos idosos vai continuar sendo no modelo drive thru. “Nós não temos intenção de mudar, nesse momento, para outro modelo de vacinação, com um ponto fixo, por exemplo. Muitos idosos têm problemas de locomoção, então esse formato permite que idoso não precise andar e, além disso, também conseguimos seguir os protocolos de biossegurança”, explica. A enfermeira ainda ressalta a importância de chegar dentro do horário estabelecido. “Quando nós definimos uma faixa etária, significa que nós temos doses para vacinar toda a população daquela idade, não há o risco de alguém ficar sem vacina”, pontua. Stutz esclarece que a idade do idoso deve ser completa para que ele possa ser vacinado.

Próximas vacinaçõesA Secretaria de Saúde vai continuar a vacinação neste sábado (27) para idosos de 73 anos ou mais. Na terça-feira (30) a vacinação é para idosos de 72 ou mais e na quinta-feira (01) a vacinação é destinada aos idosos de 71 anos ou mais. Em todas as datas, a vacinação vai ser no formato drive thru e nos mesmos locais: Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). O horário de início é às 9h e vai até às 13h. É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e o comprovante de residência. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Cambé tem cerca de 3300 idosos entre 70 e 74 anos.

Na próxima quarta-feira (31) acontece a vacinação dos cuidadores de idosos que se cadastraram no site da Prefeitura de Cambé, tiveram o cadastro validado e receberam no e-mail cadastrado as informações da vacinação. “Todas as pessoas que vão poder se vacinar no dia 31 receberam as informações ontem (quinta-feira,25). No e-mail, além do horário de vacinação, constam também os documentos que esse cuidador precisa apresentar no dia, como a declaração das atividades exercidas por ele – escrita pelo idoso ou pela família -, cópia dos documentos do idoso, cópia dos documentos de quem assinou a declaração – quando alguém da família tiver preenchido -, além das cópias de documentos do cuidador”, explica Ana Carolina Stutz. A vacinação desse grupo vai acontecer no Centro Cultural (Rua Otto Gaertner, 210 – Centro) e é necessário comparecer no horário indicado no e-mail. Até o momento, Cambé já aplicou 7775 doses de vacina, sendo 6489 com a primeira dose e 1286 de segunda dose.

