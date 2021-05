Cambé vacina professores e trabalhadores da Educação neste sábado (15)

A vacinação de profissionais e trabalhadores da Educação começa neste sábado (15). A aplicação da dose vai ser no modelo drive thru na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) com início às 9h e término às 13h. Devem comparecer ao local os profissionais que tiveram o cadastro realizado no site da Prefeitura de Cambé aprovado e que tenham recebido o email e o SMS de confirmação. Segundo informações da Secretária de Saúde, o cadastro para profissionais da Educação e da Assistência Social continua aberto e está disponível em: https://cambe.pr.gov.br/site/vacina-covid19.

A secretária de Saúde, Adriane Bertan, esclarece que o cadastro também está aberto para profissionais da Assistência Social, mas neste momento só vão ser vacinados os trabalhadores da Educação. “Para esse grupo, nós recebemos um quantitativo de doses da vacina menor do que o esperado e, por isso, vamos priorizar os professores no momento”, ressalta. A secretária ainda esclarece que o cadastro é necessário por não haver o número exato de profissionais da Educação e Assistência Social da cidade.

Bertan ressalta que a vacinação é importante para toda a população, mas que nesse momento que um possível retorno às aulas presenciais é projetado, a vacina é uma proteção a mais para os professores e alunos. “A nossa intenção é começar com os professores da educação infantil e do ensino fundamental, porque são nesses anos que os professores têm mais contato com os alunos”, finaliza.