Cambé vacinará idosos de 67 anos acima até sábado em três pontos de vacinação

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, definiu o cronograma de vacinação contra covid-19 de novas faixas etárias de idosos da cidade. Serão imunizadas pessoas com 67 anos ou mais até o fim desta semana. A vacinação seguirá no formato drive thru.

Nesta quinta-feira (01), os idosos de 71 anos recebem a primeira dose da vacina das 9h às 13h na Rodoviária de Cambé (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomé) ou Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco).

Já no feriado de Sexta-feira Santa (02), será a vez dos idosos com 69 e 70 anos serem vacinados. Além dos dois pontos tradicionais de vacinação, também será aberto um terceiro local, na UBS do Cambe IV, no Jardim Ana Rosa (pela Rua Eugênio M. Fadel, 65), também no sistema drive thru. No sábado, recebem a vacina idosos com 67 e 68 anos nos três pontos de imunização. O horário de início é às 9h e vai até às 13h em todos os locais. É obrigatória a apresentação de um documento com foto, CPF e o comprovante de residência.

“Estamos tentando agilizar ao máximo o processo de vacinação em Cambé, mas precisamos trabalhar com a quantidade de vacinas que recebemos e não com a promessa de termos vacina para um determinado dia. Por isso, esperamos a chegada das doses na cidade para confirmarmos a quantidade, o grupo a ser imunizado e a data”, explicou a secretária de Saúde, Adriane Bertan. “Vamos trabalhar no feriado para podermos acelerar a imunização dos nossos idosos”, completou.

Segunda dose

Em relação à aplicação da segunda dose, a secretária lembra que no caso de quem recebeu a vacina Coronavac (Butantan), a aplicação ocorre a partir de 25 dias após a aplicação da primeira. Nesta semana começam a chegar as doses para este público e um calendário de vacinação específico será divulgado nos próximos dias. Já para as pessoas que receberam Aztrazeneca (Fiocruz), a segunda dose é aplicada a partir de 12 semanas após a aplicação da primeira.

Via: Assessoria de Imprensa