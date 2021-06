Cambé vai aplicar 8 mil doses da vacina contra a Covid-19 até domingo

A Prefeitura de Cambé planeja fechar esta semana com a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 em mais de 8 mil cambeenses até domingo (20). A imunização começou na segunda e as equipes da Secretaria de Saúde vão seguir com a vacinação de profissionais da Educação e Saúde que receberam o e-mail de confirmação e do público geral acima de 49 anos, de acordo com o seguinte cronograma: nesta sexta-feira (18), pessoas de 52 e 51 anos; no sábado (19), pessoas de 50 anos e profissionais da saúde e educação; no domingo (20), pessoas de 49 anos.

A vacinação vai ocorrer em dois locais para o público geral, na Rodoviária, Avenida Brasil, 1336 e no Centro da Juventude, Avenida Parigot de Souza, 953. Para os profissionais da saúde e educação a vacinação será somente na Rodoviária. O horário no sábado será das 9h às 13h. Já no domingo, a vacinação começa às 8h e vai até o meio-dia. Para se vacinar é necessário ir aos locais e apresentar um documento com foto, CPF ou Cartão do SUS e um comprovante de residência.Os profissionais do grupo de educação e de saúde também devem apresentar um comprovante de vínculo com a instituição e de agendamento.

Para o prefeito Conrado Scheller, as equipes da prefeitura estão empenhadas na agilidade da vacinação na cidade. “Queremos vacinar 8 mil cambeenses até domingo. Nós não seguramos vacinas aqui em Cambé. Conforme chegam os lotes de vacinas, elas já vão para o braço da população. A gente sabe a importância de vacinar a maior parte de pessoas o quanto antes para podermos amenizar a situação da pandemia”, explica.Cambé já aplicou 44.292 doses das vacinas contra o novo coronavírus, 32.362 na primeira dose e 11.930 na segunda dose. Com a vacinação do final de semana, a cidade vai atingir, com pelo menos uma dose, cerca de 57% da população vacinável estimada pelo Plano Estadual de Vacinação. O Governo do Estado do Paraná entregou a Cambé até o momento 52.160 doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 37.588 destinadas à primeira dose e 14.572 reservadas para a segunda dose. A 17ª Regional de Saúde deve distribuir mais doses para Cambé até a tarde de sexta-feira (18).

Scheller lembra que o ritmo da vacinação oscila de acordo com a capacidade de distribuição de doses do estado e do governo federal. “Quero cumprir a meta do governo do Estado de vacinar toda a população até dia 30 de setembro ou até antes. Mas para isso precisamos que cheguem vacinas. O governo federal compra, o estadual distribui e nós aplicamos as doses. Por isso, dependemos desta logística toda para acelerar a imunização”, argumenta o prefeito.

Situação da Covid-19 em Cambé Apesar do avanço na vacinação, Cambé vive um momento delicado da crise mundial do novo coronavírus. Desde o início do mês, já foram registradas 34 mortes pela doença na cidade, igualando a média de 2 óbitos por dia do mês mais letal da pandemia, março. Só em 2021, a cidade já registrou 5802 casos da doença e acumula 207 mortes em decorrência da Covid-19.

O prefeito lembra que a vacinação não é uma estratégia de imunização apenas individual, mas coletiva. Portanto, as medidas de prevenção são a principal forma de conter o avanço da doença no momento. “É importante ressaltar que apenas as duas doses garantem a imunização. Não adianta tomar a primeira e já relaxar nas medidas de proteção, começando a aglomerar, fazer festa ou andar sem máscara. Nada disso! Tem que continuar tomando todas as precauções”, alerta.