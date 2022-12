A Prefeitura de Cambé vai fazer a revitalização da ponte do Panissa em parceria com a Prefeitura de Londrina. A ponte fica na divisa entre os municípios, na altura do Jardim Novo Bandeirantes, em Cambé, e do Conjunto Avelino Vieira, em Londrina. Em dias de chuva forte, a ponte não suporta o volume de água e transborda, causando problemas para a população que vive na região. O projeto da reforma já está em fase de licitação e a expectativa é de que a obra seja entregue ainda em 2023.

O prefeito Conrado Scheller lembra que negociou com o colega Marcelo Belinati, chefe do Executivo de Londrina, um acordo para que a reforma da ponte saísse, já que é um obra esperada há muitos anos pela comunidade local e a travessia é uma importante ligação entre os dois municípios. Dessa forma, Cambé vai custear metade da obra e Londrina a outra parte. “Como é uma transposição fundamental para as duas cidades, debati muito com o Marcelo Belinati a importância de fazermos essa obra conjuntamente e acabar com esse problema que atrapalha e muito a vida de cambeenses e londrinenses”, ressalta.

Manoel Cicero dos Santos, secretário de Obras de Cambé, destaca que a reforma da ponte do Panissa vai acontecer em duas etapas: a primeira é a licitação do projeto, que já está em andamento; depois disso, na segunda etapa, será feita uma nova licitação para contratação da empresa que vai executar a obra. Além disso, outras sete pontes também serão revitalizadas na cidade, dentre elas: a ponte do Ecoville, do Cristal e da Rua Rio Pirapó. Essas reformas serão custeadas exclusivamente pelo município de Cambé.

Manoel Cícero dos Santos conta que, todos os dias, diversos ônibus, caminhões, carros e pessoas utilizam a transposição, que fica entre a Rua Barão do Cerro Azul e a Avenida Hugo Seben. “A obra vai trazer mais segurança e conforto para quem vive na área urbana, como no Campos Verdes, assim como para quem vive nas zonas rurais, principalmente nas proximidades do conjunto de chácaras Rancho Ringo, em Cambé”, finaliza.