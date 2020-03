O cambeense de 37 anos que teve o diagnóstico de Covid-19, o novo coronavírus, confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) recebeu alta hospitalar na tarde desta segunda-feira (30). O homem procurou o pronto-socorro do São Francisco Instituto Vida com febre e fadiga na noite de 17 de março, um dia depois de ter chegado de uma viagem a São Paulo. Após passar por avaliação médica, exames laboratoriais, tomografia e coleta de swab para a Covid-19, foi liberado e orientado a permanecer em isolamento em casa. Na noite de quarta-feira (25), o paciente retornou ao hospital com febre e piora no quadro respiratório e foi internado em um quarto isolado. Durante o período de internação, passou por avaliações diárias de médicos especialistas, além de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, até ser constatada a melhora no quadro geral de saúde. Na tarde desta segunda (30), o paciente teve alta e foi orientado a manter as medidas de isolamento em casa até o próximo sábado (4).