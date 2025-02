Cambeense Fábio Hauly conquista título mundial de Jiu-Jitsu na categoria pesadíssimo

0:00

O atleta cambeense Fábio Hauly sagrou-se campeão mundial de Jiu-Jitsu nesta sexta-feira (31/01/2025), ao vencer a final da categoria pesadíssimo no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A conquista representa um marco na carreira do lutador, que se destacou entre competidores de alto nível no cenário internacional da modalidade.

Conquista histórica para o esporte de Cambé

A vitória de Fábio Hauly reforça o potencial de atletas da cidade de Cambé no Jiu-Jitsu, esporte que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil e no mundo. A competição reuniu grandes nomes da modalidade, consolidando o evento como uma das mais prestigiadas disputas da arte suave.

Destaque na categoria pesadíssimo

Competindo na categoria pesadíssimo, Hauly demonstrou técnica, resistência e estratégia, superando adversários em lutas de alto nível técnico. O resultado consagra o cambeense como um dos melhores do mundo em sua categoria e reforça sua trajetória de sucesso no Jiu-Jitsu.

Reconhecimento e próximos desafios

O título mundial é um importante reconhecimento para o atleta, que segue treinando e representando Cambé nas principais competições de Jiu-Jitsu. Com a conquista, Hauly entra para um seleto grupo de campeões mundiais brasileiros, reafirmando a força do país no cenário internacional da modalidade.

A cidade de Cambé comemora a vitória de seu representante, que serve de inspiração para novos talentos do esporte.