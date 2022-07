Cambeense morre em acidente de trânsito próximo de Guarapuava no Paraná

Grave acidente de trânsito deixou um motorista morto na tarde desta quarta-feira (27) no KM 398 da BR 277 em Candói.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu um carro e um caminhão. Com o impacto, o veículo de carga que tem placas de Santa Terezinha de Itaipu tombou e algumas mercadorias caíram, no entanto, o condutor saiu ileso. Já o motorista do carro, Noboru Kamura Junior morreu, o Uno ficou destruído e foi parar no acostamento.

Equipe foi até o local para atender a ocorrência e controlar o fluxo de veículos, já que a pista foi parcialmente bloqueada até às 20h. Conforme a PRF mais de 10 km de fila foram formados em ambos os sentidos.

Trânsito foi normalizado por volta das 22h30. Corpo do motorista foi encaminhado ao IML.

Com informações CATVE