Cambeenses têm até 4 de maio para regularizarem situação com a Justiça Eleitoral

O prazo para os eleitores cambeenses regularizarem suas situações perante a Justiça Eleitoral se encerra na próxima quarta-feira, dia 4 de maio. Até essa data, o cidadão pode tirar seu título de eleitor, solicitar a transferência para um local de votação, caso tenha mudado para outro município, e regularizar pendências.

Todos esses serviços podem ser feitos de forma on-line, através do site do Tribunal Superior Eleitoral, no Autoatendimento do Eleitor (tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor). Na plataforma, além das opções citadas acima, é possível imprimir o título eleitoral, conferir os locais de votação, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e incluir o nome social.

No entanto, quem enfrentar algum problema com o uso da plataforma ou não tiver acesso fácil à internet pode procurar o Fórum Eleitoral de Cambé, situado na rua da Esperança, 450, das 12h às 18h. É preciso trazer Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um comprovante de residência. É obrigatória a apresentação do Certificado de Alistamento Militar (CAM) ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) para os rapazes acima de 18 anos que irão solicitar pela primeira vez o Título Eleitoral. Nas eleições de 2022, os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, governadores e senadores, além dos deputados federais e estaduais.