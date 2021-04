Câmera fotográfica furtada vendida no Facebook é recuperada em Londrina

Policiais militares deslocaram até a rua Júlia Bellini Bertaglia no bairro Vila Romana na cidade de Londrina, e estava presente no local um homem, que relatou que no dia 28/03/2021, o prédio comercial onde trabalha, que é uma produtora de vídeos, foi invadida e arrombada pela porta de sua sala.

Neste crime foi subtraída uma câmera fotográfica Canon SL3, conforme o boletim que foi lavrado naquela data. O solicitante disse que viu sua câmera sendo anunciada no Facebook por um homem, e que nesse anúncio foi verificado que o número de série da câmera batia com o número da caixa e nota fiscal que estava em sua posse como proprietário do objeto.

Este homem havia marcado um encontro com o vendedor para ver a câmera e negociar. Nesse intervalo, comunicou via 190 a Polícia Militar, que deslocou uma equipe de rádio patrulha até o local em que se encontrava a vítima, e fizeram os PMs a abordagem do vendedor, que estava em posse da câmera furtada.

O abordado relatou que na quarta-feira, um amigo o vendeu essa câmera pelo valor R$ 2.100,00. Este “amigo da onça”, que vendeu objeto furtado, foi identificado no Boletim de ocorrência, e também vai responder, juntamente com este vendedor que foi detido, pelo crime de receptação.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam à Delegacia de Polícia as pessoas envolvidas e presentes para providências pertinentes ao caso. Na delegacia o suspeito de receptação foi ouvido e liberado.

