Câmera registra acidente na Avenida Leste Oeste e pedestre quase é atingido

Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (25/10), por volta das 13h25, na Avenida Leste Oeste esquina com a Rua Ouro Preto no Centro de Londrina.

A colisão aconteceu quando o condutor de um veículo Ônix seguia pela Rua Ouro Preto e acabou sendo surpreendido por um Nissan Tiida.

O Ônix atingiu em cheio a lateral do Nissan que quase tombou e por muito pouco não atingiu um pedestre que atravessava a via.

Com o impacto, uma pessoa ficou ferida. Socorristas do Siate foram acionados e prestaram socorro a vítima que sofreu ferimentos sem risco de morte.

Plantão 190