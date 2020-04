Um acidente de trânsito aconteceu na tarde deste sábado (11/04), por volta das 13h22, na Avenida Presidente Getúlio Vargas em Rolândia.

De acordo com as informações, Jonathan de Oliveira de 27 anos e J. A. D. S. de 26 anos, estavam em uma motocicleta HONDA/CB 1000R de cor branca quando o condutor perdeu o controle da direção e acabou batendo contra um muro de um estabelecimento comercial.

Os Socorristas do Siate e Samu prestaram atendimento as vítimas. Jonathan não suportou aos ferimentos e veio a óbito no interior da ambulância. Já o garupa, sofreu apenas ferimentos considerados leves.



Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o momento em que acontece o acidente.