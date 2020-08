Um acidente de trânsito aconteceu na manhã deste domingo (23/08), por volta das 10h10, na alça que dá acesso da PR-445 a BR-369 sentido Cambé / Londrina.

De acordo com as informações, o motorista do caminhão Volkswagen 24.280 CRM 6×2 de cor vermelho com as placas de Apucarana, trafegava pela rodovia quando perdeu o controle da direção e acabou tombando o veículo que estava carregado de rações.

A via ficou interditada após o acidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.